Turks-Nederlandse studentenvereniging Hemdem van start in Zwolle

Voorzitter Selin Kasapoglu (21, eerstejaars Pabo), en bestuursleden Seyfullah Kafali (22, tweedejaars ICT) en Merve Üzüm (21, eerstejaars docent Engels) lichten toe.

Hemdem, wat betekent dat eigenlijk?

,,Het staat voor vriendschap en een hechte band voor het leven.”

Zwolle heeft al een stuk of tien studentenverenigingen. Waarom weer een nieuwe?

,,De bestaande verenigingen doen allemaal een beetje hetzelfde. Wij kunnen ons niet helemaal vinden in het aanbod en willen graag wat dieper gaan. En met leerzame evenementen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van studenten. Ook willen we onze cultuur laten zien binnen de vereniging. Zelf zijn we allemaal van Turkse komaf, maar de vereniging staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in de Oosterse cultuur.”

Wat valt er zoal te beleven bij jullie?

,,Onze eerste activiteit was een karaoke-avond in het Vliegende Paard. Daar waren Turkse mensen, maar ook Georgiërs en Nederlanders, dus echt heel gevarieerd. Nu hebben we een voetbaltoernooi georganiseerd bij de Pelikaan en we zijn bezig met workshops en lezingen. Bijvoorbeeld over ondernemerschap en start-ups maar ook hoe je efficiënter kunt studeren. En we willen graag studiereizen organiseren, bijvoorbeeld naar het Europees Parlement. In mei tijdens de Ramadan houden we een iftar-maaltijd. We merken vaak dat mensen geïnteresseerd zijn in de Ramadan, tijdens zo’n maaltijd kun je alles uitleggen en toelichten.”

Wat is de voertaal bij de vereniging?

,,Nederlands uiteraard. Maar we hebben nu contact met een bekende Turkse schrijver die we willen uitnodigen. Als hij komt is de lezing in het Turks. Maar zoiets zal wel een uitzondering zijn.”

Hoe gaat het met de aanmeldingen?

,,We hebben al 22 leden, en we hebben een goed contact met andere verenigingen en het Studenten Overleg Orgaan. Ook zijn we al uitgenodigd om deel te nemen aan een roeiwedstrijd. Volgende maand staan we op de open dag van Windesheim om onszelf wat meer bekend te maken. De volgende stap is om ook bij andere onderwijsinstellingen leden te werven, zoals bij Saxion in Deventer. Iedereen die een mbo- of hbo-opleiding doet is welkom bij ons.”

Zijn er ook negatieve reacties?