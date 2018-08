Tussen hoop en vrees: dit zijn de meest bijzondere vermissingen in Oost-Nederland

In Nederland leven duizenden mensen tussen hoop en vrees. Wat is er met hun geliefde gebeurd? Is hij verongelukt, vermoord of misschien nog wel in leven? Vandaag, op de Internationale Dag van de Vermisten, staat De Stentor stil bij enkele bijzondere vermissingszaken die families al jaren in de greep houden. Dit is een aantal van de meest opmerkelijke vermissingen uit de regio.

Eefke Wolf uit Wezep (vermist sinds 18-08-1983)

De familie van Eefke Wolf uit Wezep lijdt al 35 jaar onder haar vermissing. In 1983 verdween ze op 25-jarige leeftijd, nadat ze net klaar was met werken bij een gezinsvervangend tehuis in Hattem. Ze zou op de brommer naar huis komen, maar kwam daar nooit aan. Haar bromfiets werd teruggevonden in de fietsenstalling van het tehuis.

De politie Oost-Nederland vroeg twee weken geleden nog eens aandacht voor haar vermissing. Het is al die jaren een raadsel gebleven wat er met de destijds 25-jarige Wezepse is gebeurd. Gelijk na haar verdwijning was er al een grootscheeps onderzoek, met hulp van de ME werd toen op vele plekken gezocht.

Tien jaar geleden werden na een tip graafwerkzaamheden verricht langs de A28 bij Hattemerbroek. Een vrouw had rond het tijdstip van de vermissing een onbekende man gezien die daar iets begraven zou hebben. Het graafwerk leverde niks op. Dat de politie nu opnieuw aandacht vraagt, is op verzoek van de familie. Alle informatie is welkom.

Duncan Zwakke uit Zutphen (vermist sinds 17 oktober 1989)

De 31-jarige Zutphenaar Duncan Alfred Zwakke was een man van vele mysteries, schreef deze krant al eens. Het grootste raadsel blijft zijn plotselinge verdwijning, inmiddels bijna 29 jaar geleden.

De Zutphenaar was naar verluidt een man met twee gezichten. Overdag een rustige, ietwat in zichzelf gekeerde technicus bij pacemakerfabrikant Vitatron in Dieren, 's avonds en 's nachts zou hij een van Zutphens grootste handelaren in zowel soft- als harddrugs zijn.

Zwakke verdween op dinsdagmiddag 17 oktober 1989 na een kort bezoek aan café De Spaan aan de Nieuwstad in Zutphen. Hij was die dag bezig met een verhuizing. De Zutphenaar stond op het punt zijn appartement aan de Van Lochterenstraat in te ruilen voor een nieuwe woning aan de Lammerhof in Warnsveld.

Hij werd die dag geholpen door vriend Evert-Jan van Til, destijds 28 jaar oud en tegenwoordig vooral bekend als eigenaar van de Zutphense horecagelegenheid stapcafé De Boule (voorheen Le Boulevard). Van Til was ook de enige verdachte die in verband is gebracht met de verdwijning van Zwakke.

Hij gaf enkele jaren terug aan nog altijd moeite te hebben om de verdenkingen van zich af te schudden. Vorig jaar werd de verdwijning van Zwakke nog opgenomen op de zogenaamde Cold Case-kalender, die wordt uitgedeeld aan gedetineerden. In 2015 werd na een artikel in deze krant opnieuw onderzoek gedaan, onder meer na een metalen vat. Dat bleef zonder resultaat, waardoor de vermissing van Zwakke nog altijd onopgelost is.

Margje Duim uit Ugchelen (vermist sinds 8 oktober 1985)

Mocht Margje Duim nog leven, dan zou ze inmiddels 96 jaar oud zijn. Daar gaat eigenlijk niemand van uit. Daarvoor waren de omstandigen waaronder toen 63-jarige vrouw uit Ugchelen verdween te verdacht. Rond haar verdwijning hing een zweem van zwart geld, dat naar Zwitserland zou zijn verdwenen.

Zo'n zeven jaar geleden was ze voor het laatst in het nieuws, toen De Stentor onthulde dat het politiedossier over haar vermissing was vernietigd. Er is nog wel DNA van Duim opgeslagen in een politiedatabank.

De 64-jarige Margje Duim bleek op 8 oktober 1985 spoorloos te zijn verdwenen. Ze was zakenvrouw. Haar eenmansbedrijf in horeca-artikelen De Sleutelbal had het moeilijk. Rond Margje Duims verdwijning hangt een zweem van zwart geld. Ze had een belastingschuld van vier ton in guldens en er zou geld van haar naar Zwitserland zijn gegaan. Daarbij zou een Apeldoornse makelaar mogelijk een cruciale rol hebben gespeeld.

De omstandigheden rond de verdwijning van portier Habib Mhedhbi zijn zelfs zo verdacht, dat wel gesproken wordt van een moord zonder lijk. De geboren Tunesiër is sinds 2000 officieel vermist, maar de politie ging al direct uit van moord. In een brandende vuilniszak in Weesp werden kledingresten en bloedsporen van Mhedhbi gevonden. Vermoedelijke plaats delict van de moord: een woning in Lelystad.

De horecaportier woonde in Zwolle, maar kwam rond de eeuwwisseling veel in het huis in Lelystad. Net als een hoop andere mensen trouwens, weet het cold case-team van de politie. Drie van hen woonden ook op het adres. Zij werden kort na de verdwijning van Mhedhbi al aangehouden.Een van de drie verdachten die in 2000 werden aangehouden is inmiddels een natuurlijke dood gestorven. Een ander zit een langdurige gevangenisstraf uit wegens een ander delict. De derde man is volgens de politie niet opnieuw aangehouden.

Het motief voor de vermoedelijke moord wordt gezocht in de handel en wandel van Mhedhbi, die een verleden in de criminaliteit had. In 2016 zocht de politie opnieuw aandacht voor de zaak in Opsporing Verzocht. Dat leverde naar verluidt interessante tips op, maar de zaak is nog altijd niet opgelost en de portier geldt daarom nog altijd officieel als vermist.

Annet Munstege-Meijer uit Twello (verdwenen sinds 18 juli 2013)

Annet Munstege, destijds 59 jaar oud, stapte op 18 juli 2013 op haar Jan Janssen-damesfiets voor een tochtje en kwam nooit meer terug. Haar fiets en tas werden enkele dagen later teruggevonden aan de Twelloseweg, op de Worp in Deventer. Maar van de vrouw ontbreekt sindsdien ieder spoor.

Jaren bleef het stil in deze zaak. Tot juni 2018. In deze krant verscheen een advertentie van advocaat Van Tongeren uit Twello, die de echtgenoot van Munstege bijstaat. Daarin werdde vermiste vrouw opgeroepen om zich op 13 juli 2018 te melden bij de rechtbank in Zutphen. Bijna exact vijf jaar na haar verdwijning.

De oproep komt niet toevallig op dit moment, want na vijf jaar mag voor het eerst zo'n verzoek gedaan worden. ,,Komt ze niet, en daar gaan wij van uit, dan wordt ze hoogstwaarschijnlijk doodverklaard", legt Van Tongeren uit. De rechtbank geeft dan de ambtenaar van de burgerlijke stand toestemming om een overlijdensakte op te maken. Volgens een zegsman van de rechtbank Gelderland komen dit soort zaken zelden voor.

Het verzoek voor de oproep van de vrouw kwam van de echtgenoot, zo stelde diens advocaat. ,,Het klinkt misschien wat raar, maar een verklaring dat ze dood is zou voor opluchting zorgen. Met die akte kun je naar de gemeente en kan haar testament in werking treden."

Veel recenter en van heel andere aard, is de verdwijning van 'opa' Dirk van den Belt uit Kampen. Zijn familie maakt zich vreselijk veel zorgen, zei zijn kleindochter eerder al aan De Stentor. De tachtiger geldt als kwiek, wandelt graag en schroomt een ommetje van een paar uur niet.