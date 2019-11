‘Tussenjaar’ op het Zwolse Gymnasium Celeanum voor hoogbegaafde basisschoolleerlingen

Het onderwijsconcept is een tussenjaar voor jonge kinderen die met de lesstof van de basisschool klaar zijn, maar op sociaal-emotioneel nog niet helemaal passen in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Met het tussenjaar hoopt het Celeanum deze leerlingen nog beter van dienst te kunnen zijn en onderwijs te kunnen bieden dat beter bij hun ontwikkeling past. Bij voldoende aanmeldingen begint Jon Celeanum vanaf het schooljaar 2020-2021.

Meer dan alleen boeken

De leerlingen die zich inschrijven voor het nieuwe onderwijsconcept hoeven niet te vrezen dat ze alleen maar met hun neus in de boeken zitten. In het lesprogramma, dat op dit moment nog volop in ontwikkeling is, is ook voldoende ruimte voor sport en spel. Daarnaast worden studievaardigheden aangeleerd.