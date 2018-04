TV-dominee Van der Veer in ziekenhuis na herseninfarct

De situatie is stabiel, maar hoe lang Van der Veer in het ziekenhuis moet blijven is niet bekend. De predikant is oud-voorzitter van de Evangelische Omroep en presenteerde programma's als Nederland Zingt en De Kapel. In Zwolle gaat Van der Veer nog geregeld voor in de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK).