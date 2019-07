TVM verplaatst hoofdkantoor in Hoogenveen mogelijk naar Zwolle

TVM bevestigt de zoektocht naar toekomstige huisvesting.

Vorige week is het personeel geïnformeerd over het mogelijke vertrek uit Hoogeveen, waar de verzekeraar in 1973 vanuit Rijswijk neerstreek. Bij TVM werken ongeveer 470 mensen.

Bronnen melden Dagblad van het Noorden dat de verzekeraar al langer kijkt naar mogelijkheden om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken. In de regio Zwolle zou die zoektocht betere kansen bieden.

Ook zou het huidige pand aan de Van Limburg Stirumstraat niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek, die anderhalve week geleden met het personeel zijn gedeeld, komt vestiging in Zwolle als beste uit de bus.

In een reactie laat het bedrijf weten bezig te zijn met ‘een verkenning’. ,,In dat proces worden meerdere opties zorgvuldig onderzocht, waaronder Zwolle, maar zeker ook Hoogeveen’', stelt woordvoerder Frank Woestenburg.

,,Wanneer het besluit exact valt, hangt onder meer af van de snelheid van bovengenoemd proces. Uiteraard worden in dit proces ook de eventuele gevolgen voor de huidige medewerkers nadrukkelijk meegewogen.’'

Actie

Het mogelijke vertrek heeft al veel losgemaakt, bij het personeel maar ook bij overheden en bedrijfsleven. Zo wil de gemeente Hoogeveen het 46-jarige ‘huwelijk’ met de verzekeraar erg graag voortzetten. TVM is een belangrijk uithangbord en grote werkgever voor deze gemeente. De verwevenheid tussen beide is groot. Ook vanuit de provincie wordt gepoogd TVM in Drenthe te houden.

Het bedrijfsleven roert zich inmiddels ook. Er gaan zelfs stemmen om op een gezamenlijke actie te beginnen voor behoud van TVM. Ondernemersclubs als Ondernemend Hoogeveen, Winkelhart Hoogeveen, Centrummanagement en Bedrijvensociëiteit A37, die zich sterk maken voor de economische ontwikkeling in deze gemeente en regio, studeren op een gezamenlijke lobby.

Aan de andere kant rollen Zwolle en de provincie Overijssel de rode loper uit. Regio Zwolle, momenteel de vierde economische regio van ons land, heeft de wind in de rug en ziet de verzekeraar uit Hoogeveen graag komen.

TVM

TVM (Transport Verzekerings Maatschappij) is in 1962 door transportondernemers in Rijswijk opgericht en heette aanvankelijk Transvemij. In 1973 verkaste het bedrijf naar Hoogeveen. Dat was opmerkelijk, want Meppel genoot de voorkeur.

In 1987 kochten ze de grond op de huidige locatie aan de Van Limburg Stirumstraat. Een jaar later werd de naam van de maatschappij veranderd in TVM verzekeringen. Naast het hoofdkantoor in Hoogeveen heeft TVM een kantoor in België, dochteronderneming TVM Letselschadeverzekeringen (voorheen Schadetax) is tevens gevestigd in Frankrijk en Duitsland.

Bij het grote publiek is TVM verzekeringen vooral bekend vanwege de sponsoractiviteiten in de sport. Veertien jaar lang werd een wielerploeg gesponsord. In 2000 stapte het bedrijf over op het sponsoren van het schaatsen.

Jaarlijks investeerde TVM ongeveer 3 miljoen euro in de schaatsploeg. Na de Olympische Spelen van Sotsji in 2014 beëindigde de transportverzekeraar de sponsoring van de schaatsploeg. In mei van dat jaar maakte TVM bekend te stoppen met het sportsponsoring.