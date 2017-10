Twee arrestaties na poging tot winkeldiefstal in Zwolle

Randstad legt het af tegen het Oosten

27 oktober Woon jij prettig? Voel je je veilig? En ben je tevreden over jouw school of zorg? Als je deze vragen met 'ja' kunt beantwoorden, dan is er een grote kans dat je in Noord-Drenthe, Overijssel of Gelderland woont. In ieder geval niet in de Randstad, zo blijkt uit een onderzoek van de Rabobank en de Universiteit Utrecht.