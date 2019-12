Twee auto’s botsen op elkaar op A28 bij Zwolle

Door het ongeluk, dat gebeurde in de richting van Amersfoort, werden in eerste instantie twee rijstroken afgesloten. De file begon volgens Rijkswaterstaat bij Zwolle-Zuid. De ANWB meldt dat de weg ondertussen weer vrij is. Toen dit het geval was, nam de vertraging af. Hoe het ongeluk is ontstaan, is niet duidelijk.