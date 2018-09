Twee auto's in vlammen op in Zwolle

Eerste plastic fietspad ter wereld ligt straks langs Zwolse Deventer­straat­weg

7:13 De eerste PlasticRoad ter wereld ligt over twee weken langs de Deventerstraatweg in Zwolle. Het fietspad is volledig gemaakt van gerecycled plastic. De proefopstelling in Zwolle is zo'n dertig meter lang en wordt 11 september onthuld. De aanleg is al begonnen.