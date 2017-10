Twee basisscholen in Zwolle moeten sluiten

Het doek valt aan het einde van dit schooljaar voor basisscholen de Ridderspoor in Westenholte en het Veldboeket in Pierik. Dat heeft het stichtingsbestuur van OOZ afgelopen week bekend gemaakt aan ouders tijdens een informatiebijeenkomst.

Reden hierachter zijn de dalende leerlingenaantallen van de scholen. Het Veldboeket zit met 76 leerlingen op dit moment volgens Arie de Wit, algemeen directeur van onderwijsstichting OOZ, al zeker tien jaar onder de sluitingsnorm, die in Zwolle 143 leerlingen is. ,,Ook bij de Ridderspoor met 83 leerlingen is dat al zo'n negen jaar het geval." Met geldzorgen waarmee OOZ te maken had, heeft dit volgens De Wit niet gelijk een link. ,,Maar natuurlijk hebben grotere scholen het financieel wel makkelijker."

Geen stijging

De Wit zag de leerlingenaantallen de afgelopen jaren steeds verder zakken. ,,Ook zie je dat het aantal bovenbouw leerlingen hoger is dan het aantal onderbouw leerlingen, waardoor er ook geen signalen zijn dat het aantal leerlingen weer gaat stijgen."

OOZ heeft de afgelopen jaren nog wel geprobeerd om de scholen in stand te houden. ,,We hebben de Ridderspoor bijvoorbeeld omgevormd tot Daltonschool, waarmee we nieuwe leerlingen hoopten te trekken. We zijn tevreden over het concept en de kwaliteit, maar het is niet gelukt om daarmee een andere doelgroep aan te spreken", verklaart hij. ,,Het is helaas niet gelukt om te groeien. Je ziet toch dat ouders vaak voor een grote school in de buurt kiezen."

Procedure

De intentie is om beide scholen vanaf 1 augustus 2018 te sluiten. ,,Maar daarvoor moet eerst een hele procedure worden opgezet." De scholen gaan nu samen met ouders in gesprek over een andere school voor hun kind. Leraren blijven in dienst van OOZ en worden waarschijnlijk op andere locaties ingezet. De schoolgebouwen komen na de sluitingen weer in handen van de gemeente.