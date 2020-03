Twee coronapatiënten Isala Zwolle naar ziekenhuis Münster

Isala heeft in overleg met het ministerie van VWS twee COVID-19 patiënten overgebracht naar het ziekenhuis in Münster. ,,Wij zijn blij dat wij in overleg met internationale collega’s de druk op de zorg kunnen spreiden. Wij verzorgen op dit moment 117 COVID-19 patiënten en verwachten de komende dagen een verdere stijging van het aantal patiënten. Daarnaast is Isala ook traumacentrum in de regio. Ook daarvoor moeten we ic-bedden beschikbaar houden. Onderling contact en landelijke coördinatie zal ook de komende tijd heel belangrijk zijn”, licht woordvoerder De Haan toe.