Twee doden bij schietpartij in McDonald's Zwolle: ‘Dader schoot zijn hele magazijn leeg’

VIDEO + UPDATEBij een schietpartij in een McDonald’s in Zwolle zijn vanavond twee doden gevallen. Het gaat om twee mannen. Over hun identiteit is nog niks bekend. Ouders en kinderen zagen het gebeuren, zegt een ooggetuige. Het personeel is in veiligheid gebracht. De politie is op zoek naar de dader(s).