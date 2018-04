Twee energiefietsen voor zuinige Zwolse wijk

Onderzoek: Ook Zwolse gevangenis ondermaats

21:27 In zes penitentiaire inrichtingen (PI's) is de veiligheid onder de maat. Daartoe behoort ook de gevangenis in Zwolle. Er is onvoldoende goed opgeleid personeel en de omgang met gedetineerden laat te wensen over. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid.