Twee gewonden bij aanrijding in Zwolle: brandweer knipt deur uit auto

Twintig jaar Buurtmuse­um Kamper­poort, met dank aan Jacob Donze: ‘Ik sta er mee op en ga er mee naar bed’

Iets later dan gepland is het enige wijkmuseum van Zwolle weer geopend. Het eerste buurtmuseum van Nederland bestaat twintig jaar, met dank aan beheerder Jacob Donze. ,,Zolang ik er plezier in houd, ga ik door.”

20 januari