Twee gewonden bij botsing tussen lijnbus en tractor in Zwolle

Herstel 'Stedelijk' in Zwolle duurt tot medio 2019

15:19 Het voormalig Stedelijk Museum in Zwolle kan medio volgend jaar weer worden gebruikt. De schade van de brand in oktober 2017 wordt vanaf dit najaar hersteld. Die klus neemt acht maanden in beslag. Welke functie het pand volgend jaar krijgt is nog niet duidelijk.