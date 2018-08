Twee gewonden bij steekpartij in centrum Zwolle

Het incident gebeurde tussen 00.30 en 00.45 uur. Wat precies de aanleiding was is nog onbekend. Beide slachtoffers zijn per ambulances naar het ziekenhuis overgebracht, maar de politie kon nog niet zeggen hoe ernstig hun letsel is.

Afzetting

De Voorstraat, een van de drukste straten in het Zwolse uitgaansleven, was vanwege het onderzoek afgesloten over een lengte van 25 meter. Veel mensen die naar de café's aan de andere kant van de afzetting wilden, moesten omlopen. Het overgrote deel van de mensen gaf hier netjes gehoor aan, maar een persoon was dusdanig lastig dat hij door de politie gearresteerd is. De man werd tegen de grond gewerkt, in de boeien geslagen en is even later in een naar het politiebureau overgebracht.