Twee handgranaten ontploffen in woonwijk in Zwolle: dit is wat we tot nu toe weten

- Vanaf dat moment gooit de politie alle registers open. Een groot deel van de woonwijk in Zwolle-Zuid wordt afgezet met zwarte hekken en politielint om sporen veilig te stellen. Uitgebreid forensisch onderzoek en buurtonderzoek volgen. Daarbij worden drones ingezet en in de middag komt ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plekke.



- Al snel wordt duidelijk dat een van de getroffen woningen op naam van de vader van Bob Kooistra staat. Bob Kooistra is de eigenaar van café Bruut in de Zwolse binnenstad, waar in oktober een handgranaat aan de deurklink werd aangetroffen. Het café is sindsdien gesloten in afwachting van onderzoek. Saillant: de vader van Bob is zelf rechercheur bij politie. Of de aanslag, want daar lijkt het toch sterk op, gericht is op vader of zoon, is eerst niet duidelijk. Later zegt politiewoordvoerder Wim Kanis echter: ,,We beoordelen het niet als een aanslag tegen de politie.”