Twee jaar cel geëist voor groepsverkrachting in studentenhuis Zwolle

Voor zijn aandeel in de groepsverkrachting van een vrouw in een studentenhuis in Zwolle hoorde de 19-jarige Filemon M.G. vandaag twee jaar cel tegen zich eisen. Volgens het Openbaar Ministerie werd de vrouw op bed door drie mannen overmeesterd.

De aanwezigen in de rechtszaal in Zwolle waren donderdag muisstil toen het slachtoffer haar verklaring voorlas. Ze blikte in tranen terug op die avond van 23 augustus verleden jaar, toen ze bij haar vriendje in diens studentenhuis op bezoek ging. Het was een mooie avond en zijn Eritrese vrienden waren allemaal even vriendelijk. Maar schijn bedriegt nogal eens.

Minderjarig

Quote Ik moest je van me afdrukken. Hoe hard ik ook riep dat ik het niet wilde. Het slachtoffer in de rechtszaal Nadat ze gemeenschap had met haar vriend, riep die zijn vrienden die al klaar stonden in de deuropening. Ze werd door drie mannen overmeesterd en naakt op het bed gedrukt. ,,Ik moest je van me afdrukken. Hoe hard ik ook riep dat ik het niet wilde. Ik sloeg en schopte je van me af. Ik kon jullie maar niet van me afkrijgen, het duurde en duurde maar.'' Twee van verdachten waren minderjarig en hun zaken zijn donderdag achter gesloten deuren behandeld. De derde van die mannen die de kamer binnendrongen was Filemon, de oudste van de vier.

Van de mannen die haar overmeesterden, wist slechts de jongste haar daadwerkelijk te verkrachten. Ze belde later die avond de politie die meteen arriveerde.

Plan

Volgens Filemon was het plan bedacht door de vriend van het slachtoffer. Hij zou ze roepen zodat ze seks met haar konden hebben. Ze drongen de kamer binnen nadat hij riep dat hij klaar was. Ze pakten haar bij polsen en benen, maar Filemon greep in, zei hij. Hij maande iedereen tot kalmte en liet het meisje op bed zitten. Of ze seks wilde, vroeg hij. Ze wilde niet. Dat was het moment dat hij besloot de kamer te verlaten, zo was zijn relaas. Pogingen de hitsige vrienden te stoppen waren tevergeefs.

De officier van justitie geloofde het niet. ,,Het plan was er en is uitgevoerd.'' Filemon probeerde ook bij haar binnen te dringen, zei de officier. Dat lukte niet en toen besloot hij maar de jongste aan te moedigen. ,,Ze hadden allemaal beter moeten weten.''