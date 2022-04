Twee jaar cel vanwege ontvoering Zwols kind naar Iran: ‘Recht op familieleven geschonden’

Studenten Landstede MBO in Zwolle doen bij Bevrij­dings­fes­ti­val Overijssel praktijker­va­ring op

Studenten van Landstede MBO uit Zwolle helpen op 4 en 5 mei mee in de organisatie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Nu het evenement weer fysiek in park De Wezenlanden gehouden wordt, is de hulp volgens de organisatie ‘meer dan welkom’. Het Bevrijdingsfestival Overijssel is dan ook ‘heel blij’ met de inzet van alle studenten.

