Twee jongste vrouwen met een lintje in Nederland onder koninklijk onderscheiden Zwollenaren in Schouwburg Odeon

LINTJESREGENVeertien Zwollenaren kregen vandaag een koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Burgemeester Peter Snijders ontving hen in schouwburg Odeon. Onder de bejubelden de twee jongste vrouwelijke ontvangers in Nederland dit jaar. Twee andere mensen uit Zwolle krijgen op een later moment alsnog een koninklijke onderscheiding.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Bert Teitsma (74) zet zich zijn hele leven in voor de belangen van kinderen. Nadat het echtpaar Teitsma in 1975 een dochter uit Colombia adopteert, besluit Bert in 1978 om toe treden tot het bestuur van Wereldkinderen. Als onderwijsman is hij onder meer werkzaam geweest als adjunct-directeur bij kort-mbo De Lanting in Emmeloord en later als directeur mbo Landstede in Zwolle. Hij heeft aan de basis gestaan van verschillende onderwijsvisies en -programma’s. Ook na zijn pensioen blijft hij zich inzetten voor kinderen en jongeren. Onder andere als medeoprichter van Stichting Kind in Beeld.

Conny Naerebout-Schoenmakers (78) zorgt in haar bestuurlijke vrijwilligerswerk bij onder meer Naturistenvereniging Oost Nederland (NON) en vereniging de Zonnebloem voor verbinding tussen mensen. Al jaren zet zij zich in voor mensen met een lichamelijke beperking en mensen die dreigen te vereenzamen. Daarnaast was ze vrijwillig actief voor onder andere de padvinderij, voor sportverenigingen als trainer en jurylid en als gastouder voor kinderen met een sociaaleconomische achterstand uit Europa. Bovendien was zij als mantelzorger verantwoordelijk voor negen naasten, onder wie haar echtgenoot.

Sport voor kinderen loopt als een rode draad door het leven van Peter Heij (64). Het komt terug in zijn professionele loopbaan in het hoger onderwijs, zijn promotieonderzoek en zijn vrijwilligerswerk. Al bijna vijftig jaar lang maakt hij zich sterk voor de Christelijke Gymnastiek Vereniging DOK in Ede, waarvan twintig jaar als sportleraar. Daarnaast heeft hij grote vrijwillige verdiensten voor de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), Zijn visie op bewegingsonderwijs komt ook tot uitdrukking in zijn loopbaan als docent lichamelijke opvoeding aan de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle (tot 2020).

Eddie Sevink (54), de hardlopende ondernemer met een hart voor goede doelen. Vanuit zijn speciaalzaak Run2Day faciliteert hij diverse acties voor met name onderzoek en zorg voor zieke en kansarme kinderen in Nederland en Nepal. Voor stichting Empower, gericht op begeleiding voor jonge mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD, zet Eddie Sevink zich al bijna tien jaar in. Lokaal ondersteunt hij projecten als Hart Lopers, stichting Nikai4life, De Warmlopers en Inloophuis De Bres.

Eddie Sevink kon dinsdag niet aanwezig zijn en ontvangt zijn onderscheiding op 28 april in zijn winkel.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Eefje Broer-van Meurs (35) en Elske van der Vliet-van de Glind (35) zijn dit jaar de jongste vrouwelijke ontvangers van een koninklijke onderscheiding in Nederland. Op hun 19de raken ze tijdens hun stage in Bolivia diep ontroerd door de zware leefomstandigheden voor wees- en straatkinderen in hoofdstad La Paz. Om hun toekomst te verbeteren, richten ze bij thuiskomst stichting Esperanza Bolivia op. Voor die stichting realiseren ze in 2011 een logeerhuis voor kinderen. Inmiddels gaan de eerste kinderen het huis uit om te studeren.

Volledig scherm Elske van der Vliet en Eefje Broer zijn met 35 jaar de jongste vrouwen die dit jaar een lintje ontvangen in Nederland. © Frans Paalman

Henk de Breij (76) zet zich ruim veertig jaar in voor kerk en samenleving. Voor de Baptisten Gemeenschap in Zwolle vanaf eind jaren 70 onder andere als lid van de beheercommissie van het kerkgebouw, als leider van de zondagsschool en jarenlang als dirigent van het mannenkoor en mannenkwartet. Sinds het begin van deze eeuw is het echtpaar De Breij lid bij de Baptisten Gemeenschap Kampen. Na de val van het IJzeren Gordijn is Henk de Breij als vrijwilliger betrokken bij hulp aan Oost-Europa. De laatste jaren is hij mantelzorger voor zijn echtgenote.

Nel van der Maden-van der Zouwen (78) was eerst bestuurlijk vrijwillig actief in het onderwijs. Later en tot op heden binnen de kerk en de zorg. Bij De Hoeksteen (PKN) was zij jarenlang betrokken bij de muzikale vieringen. De online diensten worden tegenwoordig grotendeels door haar samengesteld. Bij verpleeghuis Het Zonnehuis nam ze de afgelopen jaren iedere vrijdag het zanguurtje voor haar rekening. Vermeldenswaardig is ook haar jarenlange inzet als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bij de gemeente Zwolle.

Cor van Beesten (63), een man met een groot hart voor mens en dier. Sinds 1995 is hij werkzaam als leraar-ondersteuner van De Ambelt. Ook is hij beheerder van de kinderboerderij die hoort bij de onderwijsinstelling. Zijn werkzaamheden, betrokkenheid en dienstbaarheid voor De Ambelt ontstijgen zijn taakomschrijving. Cor van Beesten zet zich bovendien op vrijwillige basis in voor de Emmaus-kerkgemeenschap en voor de mensen in zijn naaste omgeving in zijn woonwijk Berkum.

Iemand door wie de samenleving gedragen wordt, zo staat Ben Braskamp (81) bekend. Al bijna vijftig jaar zet hij zich in voor iedereen binnen de hechte gemeenschap van de Opstandingskerk in Zwolle. Als koster is Ben een steunpilaar van de kerk. Daarnaast is hij al vijftien jaar onmisbaar bij de vrijwilligerscentrale Zwolle Doet!. Voor deze organisatie is hij vanaf dag één actief bij de Buurthulppost, die boodschappen en klusjes doet voor eenzame ouderen.

Klazien Helder-Corporaal (72) is een sociale spin in het web. Voor de Protestantse Gemeente De Hoofdhof in Berkum en voor verzorgingshuis Berkumstede verzet ze bergen secretarieel en administratief werk. Bij de kerk ondersteunt zij het kernteam van beheer en financiën bij de jaarlijkse actie Kerkbalans, stelt zij het ledeninformatieboekje samen en stuurt zij op persoonlijke titel kaarten naar zieken in de gemeente of brengt hen een presentje. Vanaf 2000 verzorgt zij het maandelijkse kerkblad van de Hoofdhof. Dit combineerde ze jarenlang met het oppassen bij twee gezinnen.

Volledig scherm De veertien Zwollenaren die dinsdag een koninklijke onderscheiding ontvingen in Odeon betraden in groepen van zeven met aanhang de schouwburg. © Frans Paalman

Riet Broekroelofs (81) is een maatschappelijk betrokken vrouw die zich al tientallen jaren onvermoeibaar inzet voor mensen die kampen met tegenslag in het leven. Naast haar werk als verpleegster zette ze zich vanaf begin jaren 80 jarenlang in voor de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). Ook kan sinds 2003 Gevangenenzorg Nederland op de inzet van Riet Broekroelofs rekenen. Al ruim twaalf jaar is zij verder actief voor stichting Het Passion, een organisatie voor dak- en thuislozen.

Al ruim veertig jaar is Henk Noordman (71) EHBO’er en hulpverlener. Sinds eind jaren 80 is hij penningmeester bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Zwolle. Hij is als medeoprichter vanaf het eerste uur betrokken bij Stichting Bedrijfsopleidingen Eerste Hulpverlening Zwolle. In mei 2022 beoogt de landelijke KNV EHBO twee belangrijke projecten af te ronden waarbij Henk Noordman is betrokken. Hij weet naast dit alles ook nog tijd vrij te maken voor stichting Hulpverleners Magazine.

Hetty van der Honing-Tromp (74) zet zich naast de mantelzorg voor haar echtgenoot, bij wie eind jaren 90 Parkinsonisme vastgesteld werd, vrijwillig in voor de Parkinson Vereniging, Platform Mantelzorg Overijssel en woonvereniging Westerveldse Aa. Jarenlang was ze ook actief als coördinator van het Parkinson Café Zwolle. In 2010 richtte zij de Mantelzorgadviesraad op, waarvan zij tevens voorzitter werd.

Yvonne Groot Bramel-Ruitenberg (77) heeft, na bijna vijftig jaar in de zwemwereld actief te zijn, vele generaties Zwollenaren leren zwemmen en legde in Zwolle de basis voor het synchroonzwemmen. In 1974 werd zij lid van SWOL1894. De zwemvereniging is haar tweede thuis. Nog steeds traint ze er iedere week de jongste jeugd. Haar grootste uitdaging is dat kinderen het water leren beheersen in plaats van dat het water de kinderen beheerst.

Later vandaag ontvangt nog een Zwollenaar een lintje.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

