Twee lichamen gevonden in twee woningen in Zwolle

Dunkirk bezorgt jarige Pathé Zwolle verrassende top 3

15:54 Pathé Zwolle bestaat in december een jaar. De best bekeken films waren sinds de opening: 1. Dunkirk, 2. Despicable Me 3 en 3. Fast and Furious 8. ,,En dat Dunkirk de best bezochte film zou worden, heeft ons wel verrast", zegt Dennis Tulleken, Manager Theatre van Pathé Zwolle.