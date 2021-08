Twee mannen uit Ter Apel (16 en 21) aangehouden in Zwolle voor inbraak in vrachtwagen

Zwolle komt na jaren met oplossing drukke rotonde Stadshagen: aftakking aan Eli Heiman­slaan

4 augustus Eindelijk lijkt er dan een oplossing voor de hoofdpijnrotonde van Stadshagen in zicht. In het Zwolse stadhuis wordt voorgesorteerd op een bypass bij de Eli Heimanslaan. Kosten: 550.000 euro. Het collegevoorstel hierover werd onlangs echter weer ingetrokken: de buurt was nog niet op de hoogte gesteld.