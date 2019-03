Twee nieuwe verdachten aangehouden voor overval winkel Assendorperstraat in Zwolle

Vierde overval

Het was niet voor het eerst dat een winkel in de Assendorperstraat doelwit is van een overval. In een kleine drieënhalf jaar tijd is dit de vierde overval in de winkelstraat. In mei 2017 werd een caissière van Zeeman bedreigd met een mes. De overvaller ging er met een deel van de kassainhoud vandoor. In november 2016 was er een gewapende overval op de Jumbo-supermarkt in Assendorp. Ook hier maakte de dader een geldbedrag buit. In november 2015 wilde een 47-jarige man met een mes de Action in de Assendorperstraat overvallen. Hij werd overmeesterd door twee klanten van de discounter.