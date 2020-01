Twee opties voor kunstwerk Zwolse Draak, om optie drie te voorkomen: geen kunstwerk

video Van vormeloze pilaar naar luxe woningen: watertoren wint in Zwolle de Pluim

29 januari ‘Een verrijking voor de stad', vindt Raymond Salet van Vrienden van de Stadskern Zwolle. Hij doelt op de verbouwde watertoren aan de Turfmarkt. Het project sleepte de Pluim 2019 in de wacht. De prijs van de ‘Vrienden’ is na jaren weer afgestoft. ,,Al was het maar omdat er in Zwolle heel veel gebeurt. Het was niet moeilijk om een aantal projecten te nomineren.’’