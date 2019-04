Twee rijstroken dicht op A28 bij afslag Ommen, ruim een uur vertraging

video Sander Lantinga komt thuis tijdens Konings­nacht Spektakel in Zwolle

6:24 Sander Lantinga (42) komt vrijdag met kompaan Coen Swijnenberg naar Zwolle voor de tweede editie van Coen & Sander's Koningsnacht Spektakel. Lantinga is geboren in Biddinghuizen, ging naar school in Harderwijk en studeerde in Zwolle voordat hij doorbrak als dj en programmamaker.