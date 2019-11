Twee tips over compleet uit de hand gelopen verkeersruzie Zwolle, aanrijding meegewogen

Meegewogen

De scooterrijder lijkt na de achtervolging de fietser bewust aan te rijden. De politie laat in het midden of dat de bestuurder ook juridisch wordt aangerekend. ,,Net als bij andere onderzoeken wordt het handelen van beide partijen meegewogen”, reageert woordvoerder Ruud Visser. Hij gaat niet in op de vraag of de scooterrijder behalve slachtoffer ook verdachte is. ,,In theorie kan dit worden aangerekend. Dat is afwachten.”