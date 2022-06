Twee uur lang muzikaal spektakel aan het water: Symphonica Stadshagen maakt (nu écht) debuut

Een kruising tussen het Prinsengrachtconcert en Night of the Proms, op een schaal die past bij de wijk. Zoiets ziet wijkbewoner Bastiaan Roeters voor zich met Symphonica Stadshagen, een kruisbestuiving tussen klassiek en pop aan het water bij het Twistvlietpark, schreef de Stentor vorig jaar. ,,Het cultureel aanbod vindt meestal in het centrum van Zwolle plaats en in de wijk zelf is er relatief weinig te doen voor volwassenen”, motiveerde Roeters in maart 2021.