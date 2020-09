Twee van vijf opgepakte Zwolse cokeverdachten weer vrij, politie-onderzoek nog in volle gang

Van de vijf Zwollenaren die maandag, op verdenking van cokehandel zijn opgepakt, zijn er twee vandaag weer op vrije voeten gekomen. Zij blijven echter wel verdacht. De politie laat weten dat het onderzoek nog volop loopt en kan nog niets zeggen over wat er bij de invallen in de zes Zwolse woningen allemaal is aangetroffen.

Bij de serie invallen, maandagochtend, werden vijf Zwollenaren in de leeftijd van 19 tot en met 27 jaar aangehouden. Het lijkt te gaan om een vermeende drugsbende rond Irakees 'De Bolle’ R. (27), die ook is opgepakt. De politie verdenkt hen van cokehandel in Zwolle en omgeving. Welke twee verdachten nu weer vrij zijn is onduidelijk.

Wat de politie maandag bij de invallen in de zes huizen allemaal heeft aangetroffen is nog onduidelijk. Er zijn in ieder geval auto's, vuurwapens en poeder -waarschijnlijk cocaïne- in beslag genomen. Advocaat Charles Starmans van de 27-jarige Irakees R. wilde dinsdag geen commentaar geven op de arrestatie van zijn cliënt.

Speurhonden

De politie is maandag ook langs geweest aan de Tuinstraat 10, waar Melvin van der V. (27) woont. Volgens buren heeft de politie de woning, net als aan de Jac P. Thijsselaan, ook daar uitgekamd en zijn daar speurhonden bij ingezet. Melvin van der V. werd in februari van dit jaar nog veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf voor mishandeling, samen met Irakees R.

Inval

De inval aan de Staatssecretarislaan had plaats bij een benedenwoning in een appartementencomplex. De twee ramen in de voordeur zijn daar gesneuveld. De bewoner zou echter niet zijn opgepakt. Ook in een woning aan de Plattenborgstraat deed de politie een inval. De bewoner daar zou evenmin tot de arrestanten behoren.

Woningstichting SWZ verhuurt de woning aan de Jac P. Thijsselaan waar de politie gisteren ook een inval deed en een bewoner (20) werd opgepakt. Buren roepen al langer om vertrek van R. en zijn familie uit die woning. SWZ heeft daar nog geen besluit over genomen: ,,Het onderzoek vanuit de politie loopt nu. We houden nauw contact met de gemeente en politie. Op basis van het onderzoek worden verdere stappen ondernomen’’, laat een woordvoerster weten.