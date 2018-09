Twee verdachten opgepakt voor steekpartij in Zwolle, jongen (17) vrijgelaten

video Pizzadozen op straat en in Zwolse gracht door stuntactie pizzeria

19:00 Een pizza is weer eens wat anders dan een frikandelbroodje. Dus profiteren scholieren in Zwolle in groten getale van een stuntactie van pizzaketen Domino's. De actie heeft niet alleen gevulde magen tot gevolg: in de wijde omgeving van de winkels zwerven kartonnen pizzadozen op straat en in de gracht. Domino's bezweert alle troep netjes op te ruimen.