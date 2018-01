Tweede aanhouding na schietincident in Zwolse wijk Stadshagen

Op de ochtend van het incident hield de politie elders in de wijk een 27-jarige verdachte aan. Woordvoerster Nanda Kappers meldt: ,,We onderzoeken wat hun rol is geweest bij het voorval maar we sluiten meer aanhoudingen echter niet uit.''

Signalement

Buurtbewoners zeggen geschreeuw en gekerm te hebben gehoord. Maar dat is nog geen bewijs dat er iemand gewond is geraakt. De politie heeft daar geen aanwijzingen voor. Meerdere mensen hebben een jongeman zien wegvluchten richting de Dotterbloem, maar de politie wil in verband met het onderzoek geen signalement vrijgeven.



Ook voor buurtbewoners is het nog altijd een raadsel waarom er middenin de nacht negen schoten werden gelost in hun straatje, waar eigenlijk nooit iets gebeurt. ,,Ook voor ons zijn er nog veel vraagtekens'', meldt Kappers.



Meerdere buurtbewoners wijzen naar de parkeerplaats van de Milligerplas, die vlakbij ligt. Daar hangen regelmatig 'ongure types' rond. De politie heeft die plek in het vizier, aldus Kappers. ,,Ook wij kennen de verhalen van de buurtbewoners, of daar een relatie mee is kunnen we nu niet zeggen.''