Tweede fietspad van gerecycled plastic komt langs N334 in Giethoorn

Twee maanden geleden is de allereerste officiële PlasticRoad in gebruik genomen. Dat pad ligt langs het spoor, aan de Deventerstraatweg in Zwolle. Het is dertig meter lang en gemaakt van gerecyclede bierglazen. KWS kondigde de wereldprimeur al geruime tijd van te voren aan en rekende op enige belangstelling. Maar de massale aandacht van de internationale media overstijgt de stoutste verwachtingen, vertelt De Graaf. ,,Alleen al online is het nieuws door zeker tachtig miljoen mensen bekeken. Van BBC tot The Guardian; overal kwam Zwolle voorbij.’’ Het regende loftuitingen. Want de panelen zijn naast milieuvriendelijk en onderhoudsarm, ook snel aan te leggen en breed toepasbaar.