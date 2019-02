Tweede infopunt voor ‘mediwiet‘ in Zwolle

Hypocriet

Bijna drie jaar geleden opende Stichting Suver Nuver een ‘social club‘ aan de Thorbeckegracht in Zwolle. Wekelijks kunnen mensen hier terecht met vragen over de werking van wietolie en om zich in te schrijven als lid. Wie eenmaal lid is kan wietolie per post toegestuurd krijgen. Drijvende kracht achter Suver Nuver is Rinus Beintema. Hij is een groot voorstander van het legaliseren van wiet en vindt het huidige softdrugsbeleid hypocriet. Hij stuurt wekelijks zo'n duizend pakketjes met wietolie het land in en dat is niet onopgemerkt gebleven bij justitie. ,,Het openbaar ministerie heeft drie jaar onderzoek gedaan, en op verschillende plekken waaronder in Zwolle postpakketjes in beslag genomen. Er ligt nu een dossier van 400 pagina's, maar wanneer de zaak dient weet ik nog niet.”

Zwarte markt

Ook de Stichting Wietolie Puur uit Tilburg is nu van plan zich in Zwolle te vestigen volgens een soortgelijk concept. ,,Wij krijgen enorm veel aanvragen uit Zwolle en omgeving, honderden per maand. Maar voor vooral oudere mensen is het lastig om zich via internet te registreren, of ze hebben geen toegang tot internet. Deze mensen willen we tegemoet komen met een plek waar zij terecht kunnen voor informatie en inschrijving.” De stichting houdt overal in het land informatieavonden, komende vrijdag in het Dominicanenklooster in Zwolle. Van Lies hanteert dezelfde werkwijze als Suver Nuver, maar de gedachte erachter is anders, zegt hij. ,,Ik strijd ervoor dat mensen die deze olie nodig hebben, bevoorraad kunnen worden. Ik vind het waanzinnig dat wiet recreatief overal te verkrijgen is, maar dat mensen de zwarte markt op moeten voor een flesje wietolie." Van Lies is naar eigen zeggen in onderhandeling over een pand in Zwolle om zich te vestigen, maar waar dat is wil hij nog niet kwijt.