Tweede Kamer wil opheldering over opgevoerde gaswinning Noordwest-Overijssel, ook college Steenwijk bezorgd

Zwols muzikaal duo Micah & Julia in Amerika voor samenwer­king met Gram­my-winnares

9:13 Het muzikale duo Micah & Julia uit Zwolle is geland in het Amerikaanse Nashville. Het duo, bestaande uit de 18-jarige Micha Bartelds en 19-jarige Julia Sabaté, is daar twee weken op uitnodiging van Grammy-winnares Femke Weidema. Het duo gaat met Weidema samenwerken in haar Amerikaanse studio.