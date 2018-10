Tweede locatie Zwolse The Great Escape gaat waarschijnlijk in december open

De tweede locatie van het Zwolse The Great Escape gaat waarschijnlijk in december open, laat directeur Laurens van Laar weten. De bezwaartermijn op de vergunning is verstreken en dat betekent dat een nieuwe locatie aan de Burgemeester Drijbersingel geen probleem is.

De vergunning voor het realiseren van nieuwe escape rooms had het bedrijf al binnen, maar nu de bezwaartermijn is verstreken, staat het bedrijf niks in de weg. Er bestond tot woensdag nog een kans dat bezwaren uit de buurt roet in het eten zouden gooien.

Door veel animo wilde het bedrijf graag uitbreiden. ,,We hebben nu drie kamers en een ruimte voor virtual reality, maar in het nieuwe gebouw komen er ook naar schatting nog eens drie escape rooms”, zegt Van Laar. Het bijzondere aan deze kamers is dat ze dubbel worden gemaakt en dus beschikbaar zijn voor twee groepen tegelijk.”

Extra beleving

Met onder andere beter acteerwerk wil het bedrijf zorgen voor extra beleving. ,,We bouwen nu een rechtszaal, zoals je in Amerikaanse films ziet. Een beetje over de top dus”, geeft Van Laar aan. ,,Daarnaast zijn de puzzels beter geautomatiseerd en zal de ervaring iets langer duren.” In plaats van ongeveer een uur, wordt dat nu anderhalf uur.

Hoofdrol