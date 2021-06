Twijfelende twintigers: wel of geen coronaprik halen? ‘Ik voel me voor het blok gezet’

Droom waterpolo­sters SWOL 1894 spat uit elkaar na vertrek Schothans, afscheid van de eredivisie

24 juni De klap is groot voor de waterpolosters van Swol 1894. De kans is groot dat de Zwolse waterpolosters uit de eredivisie verdwijnen. Het door trainer Gerrit-Jan Schothans aangekondigde vertrek betekent het laatste zetje voor de ploeg, die de gaten in de selectie niet kunnen dichten. ,,We hebben samen een mooie reis gemaakt, maar de bestemming niet bereikt’’, zegt de oefenmeester.