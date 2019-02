Twijfels over behoefte aan beachsporthal in Zwolle

Ruim een jaar nadat de Zwolse gemeenteraad op aandringen van de ChristenUnie opriep tot een haalbaarheidsonderzoek naar een overdekte hal voor beachsporten, laat wethouder René de Heer weten dat er onvoldoende is aangetoond dat er behoefte is aan zo'n sportvoorziening. En dat terwijl er volgens initiatiefnemer Gerdien Rots (ChristenUnie) steeds meer animo is voor strandsporten als beachvoetbal, -handbal, -korfbal en -volleybal. Het idee is dat die sporters een overdekte plek verdienen om in de wintermaanden bezig te blijven. Het college van burgemeester en wethouders blijft echter met te veel vragen zitten. Het weet niet wie er gebruik gaan maken van zo'n hal, de exploitatie is onzeker, ruimtes zijn niet beschikbaar en elders in het land zijn beachsporthallen geen groot succes. Voorlopig wordt in het stadhuis daarom afgewacht.