Twintig ‘zwaaistenen’ in de Wipstrik: gaan Zwollenaren elkaar nu groeten?

Wat een vrolijkheid en dat midden op straat in de Zwolse wijk Wipstrik. Maandag rond het middaguur staan buurtbewoners naar elkaar te zwaaien, luid zingend en joelend. Op de stoep is wethouder William Dogger druk in de weer met een verfkwast. Samen met ‘buurvrouw Wil’ schildert hij een handje op de stoeptegel. Niet uit de losse pols, maar keurig geholpen door een kartonnen sjabloon. Als de afbeelding klaar is, gaat een gejuich op. ,,De eerste van Nederland,’’ roept welzijnswerker Corinne Tijsseling uit. Dogger trekt een fles champagne open, er is cake in de vorm van een handje en ondertussen staan alle buurtbewoners flink te zweten. Want het is midden op de dag en loeiheet. Hartstikke gezellig. Maar wie verzint er nou zoiets?