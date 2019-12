Typhoon betovert Dominicanenkerk in Zwolle

Video Bezorgde Zwollena­ren nemen kijkje in biomassa­cen­tra­le Balkbrug: ,,Qua viezigheid valt het mee”

15 december Een nieuwe biomassacentrale, zowat in je achtertuin. Van dat idee zijn bewoners van Frankhuis in Zwolle behoorlijk geschrokken. Om te laten zien wat het plan is, nodigde initiatiefnemer Brouwer Zwollenaren zaterdag uit om een kijkje te nemen in hun al bestaande centrale in Balkbrug. ,,Je denkt, wat voor shit krijgen we hier over ons heen?”