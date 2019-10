Typhoon geeft ‘unplugged’ concert in de Dominicanenkerk in Zwolle

Typhoon treedt op 14 december op in de Dominicanenkerk in Zwolle. De 35-jarige rapper/zanger (wiens echte naam Glenn de Randamie luidt) verzorgt daar met zijn band een akoestisch concert.

De in 't Harde geboren Typhoon is sinds de release van het album ‘Lobi Di Basi’ een grote naam in Nederland. Zijn optredens zijn de laatste jaren steevast uitverkocht en Typhoon werd huisband in het televisieprogramma De Wereld Draait Door (DWDD).

De band scoorde hits met ‘Hemel Valt’, ‘Zandloper’ en ‘Surfen’.

Typhoon Special

In de aankondiging van Hedon staat dat Typhoon een bijzonder jaar afsluit in de Dominicanenkerk met een akoestische set onder de noemer ‘Typhoon Special’. Daarbij zal hij in ‘unplugged’-stijl zijn meest bekende nummers spelen in een intieme setting.

Burn-outs

De Randamie, die tegenwoordig in Herxen woont, sluit met het optreden een jaar af waarin hij voor de tweede maal afrekende met een burn-out. Hij sprak daar openhartig over in de Stentor en ging daarvoor in therapie.

,,Je zegt niet zomaar dat je in therapie zit. Naarmate ik vaker ging, realiseerde ik me dat er juist moed voor nodig is om met jezelf aan de slag te gaan.’’ Ook vertelde de rapper/zanger in het interview dat hij zich opnieuw heeft laten dopen.

Nieuw album

Zijn zus en manager Sharon de Randamie laat weten dat haar broer in de studio zit momenteel. ,,Hij is bezig met zijn nieuwe album dat in het voorjaar van 2020 uitkomt.’’

Typhoon was daardoor maandag niet bereikbaar. Via een instagram-bericht liet hij weten: ‘Lieve vrienden, 2019 is een bijzonder jaar en die wil ik graag samen met jullie op een mooie manier afsluiten. Waar beter dan in m’n eigen hometown Zwolle?!’

De Dominicanenkerk noemt hij ‘een iconische plek’.

Gelovige jongen

Directeur Peter Pot van Dominicanenklooster Zwolle, waaronder de kerk valt, is blij met de komst van Typhoon. ,,Wat ons betreft past hij goed in een rijtje met Def Americans en Herman Finkers. Def Americans is een geweldige Johnny Cash-tribute band die hier vorig jaar optraden, Finkers geeft 27 oktober een bijzonder concert.’’

Pot doelt op Finkers’ Gregoriaanse mis die al is uitverkocht. De cabaretier uit Almelo noemde het Zwolse Dominicanenklooster onlangs in de Stentor ‘een soort geestelijke sauna’.

Pot: ,,Wij willen vaker van dit soort grote artiesten laten optreden en Typhoon is zo’n artiest. Bovendien is hij een gelovige jongen, ook dat past goed bij ons.’’