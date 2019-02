Typhoon hoofdgast in interactieve talkshow

update Foodfesti­val Lepeltje Lepeltje ruilt met bierfesti­val Kannen & Kruiken van park in Zwolle

14:50 Foodtruckfestival Lepeltje Lepeltje verhuist in Zwolle van het Ter Pelkwijkpark naar het grotere Park de Wezenlanden. Het festival is met Pinksteren, waar de foodtrucks bij eerdere edities nog een maand later in Zwolle neerstreken. Zusterfestival Kannen & Kruiken met speciaalbieren en wijnen bewandelt juist de omgekeerde weg.