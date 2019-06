Typhoon openhartig over burn-out en herstel: ‘Ik wilde niet opgeven’

videoTyphoon keert na een periode van veel rust terug op het podium. In een video op Instagram vertelt de Zwolse muzikant openhartig over zijn burn-out, die er al heel lang aan zat te komen. De 34-jarige Glenn de Randamie, zoals de rapper eigenlijk heet, zit inmiddels weer vol levensvreugde. ,,Ik weet nu dat het niet vanzelfsprekend is, gezien waar ik was in mijn hoofd.’’

Typhoon brak in 2014 definitief door met zijn album Lobi da Basi. ,,Wat er toen gebeurde was ongekend. Ik moet echt foto's en filmpjes op YouTube afstruinen om te weten wat we allemaal hebben gedaan. Het was zo veel en het was zo geweldig’’, vertelt De Randamie in zijn video. ,,Dat heeft ook wel z'n tol geëist. Ik wilde de band niet teleurstellen, ik wilde mijn management niet teleurstellen. Ik had het gevoel dat ik de mensen wat verschuldigd was. ‘We moeten doorgaan, we moeten blijven optreden'.

De rapper, die in 2010 ook al kampte met een burn-out, kondigde begin 2018 een sabbatical van een halfjaar aan. Hij was toen vier jaar constant op de been om het succes van Lobi da Basi te vieren. Tijdens een try-out van de theatertoer met het Amsterdamse strijkorkest Sinfonietta besefte de Zwollenaar dat hij er slechter aan toe was dan hij zelf durfde toe te geven. ,,Ik had medicijnen nodig om te slapen en medicijnen nodig om het podium op te gaan. En ik had een kruk omdat ik niet kon staan tijdens het optreden. Zo erg was ik er fysiek aan toe. Maar ik wilde ook niet opgeven.’’

Quote Doordat ik alleen maar doorging, doorging, doorging ben ik toch in die val gevallen. Dat vond ik moeilijk te verkroppen. Glenn de Randamie, (Typhoon)

Na die toer was het ‘ook echt, echt klaar’. ,,Toen kwam de rust. Die kon ik niet echt verwelkomen. Ik was zo op. Überhaupt het accepteren dat ik een burn-out had. Dat is voor mezelf ook toegeven dat ik zwak was, in eerste instantie. Dat heeft wel een tijd geduurd’’, vervolgt de rapper. ,,Ik had toch gedacht dat het mij niet zo zou overkomen. Doordat ik alleen maar doorging, doorging, doorging ben ik toch in die val gevallen. Dat vond ik moeilijk te verkroppen.’’

Typhoon omschrijft die eerste periode van rust als ‘donker in mijn hoofd’. ,,Best wel depressief zijn, niet op willen staan. Dagen achter elkaar alleen maar FIFA spelen. Soms ging ik in m'n achtertuin een rondje wandelen. Of een stukje op de oprijlaan. Verder kon ik het niet. Ik kon het niet aan om mensen te zien. Alles was teveel.’’

Therapie

De muzikant, die sinds een paar jaar in Herxen woont, zocht hulp en ging in therapie. ,,Je zegt niet zomaar dat je in therapie zit. Naarmate ik vaker ging, realiseerde ik me dat er juist moed voor nodig is om met jezelf aan de slag te gaan.’’ Hij liet zich opnieuw dopen. ,,Een van de dingen die ik in mijn nieuwe verbond met God realiseerde is dat ik volledig ben. Dat die liefde in die volledigheid zit. Als je je gebroken voelt en je denkt als een gebroken iemand, dan creëer je om je heen ook een wereld die gebroken is.’’