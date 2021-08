Typhoon, Rico en Sticks hebben hun eigen muzikale muurschildering in Zwolle: ‘Wat leip!’

Dat is maf: een gekko tussen de blokken brandhout in Zwolle

16:10 Een bewoonster in de Zwolse wijk Gerenbroek keek afgelopen dinsdagmiddag even vreemd op. Ze zag in de brandstapel hout in haar achtertuin ineens een staart van een onbekend dier. Ze schakelde daarop de Dierenambulance Zwolle in. Een vrijwilliger nam een kijkje tussen het hout en ontdekte er een luipaardgekko, een dier dat van nature niet voorkomt in Nederland.