‘Uit blues kun je heel veel energie halen’

Op de eerste editie van het Rock The House Blues Festival komen vandaag artiesten van heinde en ver naar Zwolle om geld op te halen voor Kika en Vechtgenoten, vertelt initiatiefnemer William Nijdam. Rauw, treurig maar ook vol energie: de blues is de juiste toon voor een muziekfestival om geld op the halen tegen kanker.

Bijna twaalf uur lang bluesmuziek, je bent heel wat van plan?

,,Ik wilde gewoon een bluesdag doen. Ik ken heel veel goede bands, bevriende bands en ik wilde ook wel bands die echt achter het doel staan. Die direct of indirect met kanker te maken hebben gehad. En ik wil echt kwaliteit op het podium hebben.”

Je hebt tweede goede doelen uitgekozen: Kika en Vechtgenoten, waarom juist deze doelen?

,,Ik wilde toch iets voor de kankerbestrijding doen. Omdat mijn zus eraan is overleden. Een paar jaar terug. Toen was ik op een festival bezig en zei ik tegen mijn zus: ik wil ter ere van jou wel een festival houden. Ze is vlak voor dat festival overleden. Er zijn meer mensen die zijn overleden aan kanker. Er valt gewoon heel veel te doen, qua onderzoek. Als er maar veel geld voor onderzoek wordt gegeven, kan het zijn dat het over een aantal jaren geen ongeneeslijke ziekte meer is.”

Ik zie dat het je raakt

,,Het is een vretende ziekte. Mijn zus was mijn beste vriend. Ze is drie keer genezen, dan denk je: de vierde keer komt ook wel goed. Ik heb het zelf ook gehad, wel goedaardig hoor. Ik heb geen chemo hoeven hebben. Ik denk dat je ook veel uit je geest kunt halen, hoe je er zelf mee omgaat.”

En waarom dan juist blues?

,,Omdat je uit blues heel veel energie kunt halen. Blues is vaak ook treurig, maar als je goed naar de teksten luistert, zit er ook veel humor in, ironische humor. Het spreekt wel heel veel gevoel uit, house of death metal doet dat toch wat minder. En ik wil toch wel een bepaald thema hebben.”

Hoe probeer je zoveel mogelijk in te zamelen voor het goede doel?

,,Er is een verloting met allemaal spullen die door de Zwolse middenstand zijn aangeboden en er wordt ook een veilig gehouden. We verkopen dan een schilderij van de bekende Zwolse schilders Mariekus Go en Anneke Wilbrink. En dan is er de winst van het festival zelf natuurlijk.”