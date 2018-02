'Uit de hand gelopen baldadigheid' oorzaak brand in De Vrolijkheid in Zwolle

videoDe brand die afgelopen zaterdag woedde het voormalige café De Vrolijkheid is aangestoken. Vandalisme is de meest waarschijnlijke oorzaak volgens de politie.

Een ander motief voor de brandstichting is op dit moment uitgesloten, zegt politiewoordvoerder Ruud Visser. ,,Dat hebben we kunnen vaststellen op basis van getuigenverklaringen en wat we ter plekke hebben aangetroffen. Het lijkt op uit de hand gelopen baldadigheid."

Beeldmateriaal

De politie gaat uit van meerdere daders, maar heeft nog geen verdachten op het oog. Op dit moment wordt verder onderzoek gedaan om deze te achterhalen. Zo wordt beeldmateriaal verzameld van bedrijven uit de buurt.

,,Het is natuurlijk een verlaten stukje Zwolle. Maar ook opnames in het donker geven ons informatie, bijvoorbeeld over de looprichting of het aantal mensen." Getuigen kunnen zich melden bij de politie.

Bij de brand zaterdagavond sloegen de vlammen uit het dak van het voormalige zalencentrum. Toch had de brandweer de brand vrij snel onder controle.

Harde supporterskern

Het pand was in het verleden een belangrijk onderkomen voor de harde supporterskern van PEC Zwolle. Uitbaatster Ria Dijk overleed twee jaar geleden. Sindsdien staat het pand leeg. Het gebouw was toen al in handen van Reggestede, die op de plek van De Vrolijkheid een zogenaamd foodcourt wil bouwen met daarin de restaurants Kentucky Fried Chicken, Subway en Burger King.

Volgens de projectontwikkelaar kan de bouw van het foodcourt in april of mei gaat beginnen, mits zij in het gelijk worden gesteld in een rechtszaak op 12 maart over de bouwplannen.