Uit je dak met de Joekel van Jonnie, de Zutphense UFO of de Vette Vredesduif

De Joekel van Jonnie maakt veel tongen los. De kolossale pijp van de afzuiginstallatie op het nieuwe restaurant van de Zwolse horecaondernemers Jonnie en Thérèse Boer is niet de enige in zijn opvallende soort. Er zijn meer instanties en ondernemingen uit hun dak gegaan met opvallende objecten.

1 De UFO van Zutphen

De gemeente Zutphen liet in de herfst van 2017 een nieuwe luchtbehandelingskast plaatsen op het dak van het stadhuis. De installatie bleek illegaal te zijn geplaatst zonder dat de architect van het pand was gekend in de plaatsing. Het college ging diep door het stof na plaatsing van de 67.000 euro dure klimaatkast die in de volksmond de UFO van Zutphen werd genoemd.

Volledig scherm De illegale luchtbehandelingsinstallatie op het dak van het Zutphense stadhuis werd in de volksmond ook wel de UFO van Zutphen genoemd. © Patrick van Gemert/Zutphens Pers

2 Het Ei (of Oog) van Zwolle

Zes jaar geleden opende Prinses Beatrix het verbouwde museum De Fundatie in Zwolle. Een opvallend aspect was ‘Het Oog’ zoals het museum de ellipsvormige opbouw noemde die was ontworpen door Hubert-Jan Henket. In de volksmond wordt er meer gerept over ‘Het Ei’.

Volledig scherm Museum de Fundatie in Zwolle dat sinds 2013 een opvallende, extra opbouw in de vorm van een ei. Of oog. © Frans Paalman

3 De Grote Gouden Vette Vredesduif

In de buurt van Het Ei (of Het Oog) staat nóg een opvallend object: de Grote Gouden Vette Vredesduif van kunstenares Marte Röling. Bedoeld als symbool voor de ziel van overleden geliefden. In 2009 werd het beeld tijdelijk overgebracht naar het Deltion College tot het vernieuwde museum in weer openging waarna de duif terug kon naar het museumdak waar het inmiddels een kolossaal ei (of oog) naast zich vond.

Volledig scherm In 2008 plaatste De Fundatie een object van Marte Röling op het dak van Museum De Fundatie. © Frans Paalman

4 Adnan's afzuigkap

Adnan Sesli, eigenaar van Ayf Kebab, vergeleek zichzelf met Vincent van Gogh. Pas als hij dood was, zou de gemeente Deventer zijn waarde kennen als vleesbereider. Buurtgenoten waren minder blij met de ‘Einstein van het vlees’ en klaagden steen en been over rook en stank van het restaurantje aan de Rielerweg. De gemeente legde Sesli meerdere dwangsommen op. De klachten bleven, ook na een gloednieuwe filterinstallatie waarvan de pijp ver boven het dak uitkwam.

Volledig scherm Bewoners rond de kebabzaak van Adnan Sesli klaagden jaren over rook- en stankoverlast, ook na plaatsen van een nieuwe filterinstallatie waarvan de pijp overduidelijk zichtbaar is. © FOTO HISSINK