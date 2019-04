Uit met de pret in Park Eekhout in Zwolle

Wehkamp uit Zwolle wil met nieuwe Britse topman online de grootste worden

10:48 Graham Harris is de nieuwe baas van Wehkamp. Hij volgt als CEO in Zwolle Piet Coelewij op. Wehkamp is ambitieus en wil vanuit Zwolle leidend worden op de Nederlandse markt in kleding, wonen en leven, schoonheidsproducten en baby-artikelen. Dat kan alleen met een nieuwe leider, besloot het bedrijf. Een leider die ervaring heeft in deze markten.