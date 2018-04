Uitdaging: Eric Milton zingt in Zwolle vijftien coupletten van Wilhelmus

Hele kluif

Op Koningsdag is hij te horen in zijn woonplaats. Hij wordt begeleid door pianist Rik Elings en Violiste Isabelle Doodhagen. Om iets bijzonders neer te zetten, kiest hij voor het volledig uitvoeren van ons volkslied, waar we doorgaan alleen het eerste en het zesde couplet van zingen. 'Vijftien coupletten is een hele kluif maar ze zitten al aardig in mijn hoofd', meldt hij in een persbericht.