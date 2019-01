Uitgaan maar nog geen achttien? Geen probleem in Zwolle!

JRZ heeft draagvlakonderzoek laten doen onder vierhonderd jongeren. Daaruit blijkt dat maar liefst 87 procent van de Zwolse jongeren onder de achttien jaar oud uit zou willen. Voor de jongerenraad een duidelijk signaal. Er volgde een gesprek met horeca en de gemeente en er werd besloten tot een pilot. De jongeren mochten zelf meedenken over de unieke feesten die in de binnenstad worden gehouden. In aparte zalen van horecagelegenheden worden alcoholvrije feesten gehouden. Uiterwijk Winkel: ,,We zorgen voor DJ’s en alcoholvrije cocktails. We sturen eigenlijk op regulier uitgaan. Sinds de verhoging van de alcoholleeftijd is er geen resultaat behaald, er zijn nog steeds even veel coma zuipers. Dan moet je het toch anders gaan aanpakken.”