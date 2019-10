Uitgebrande auto die na schietpartij Zwolle werd gevonden blijkt gestolen in Den Haag

De uitgebrande donkerrode Renault Clio werd op woensdag 23 oktober gestolen in de hofstad. Drie dagen later werd het voertuig uitgebrand teruggevonden, kort na een schietpartij aan de Klooienberglaan in Holtenbroek.

Mogelijk zit er een verband tussen het schietincident in Holtenbroek en de liquidatiepoging een maand eerder in de Van Disselstraat in Stadshagen. ,,Dat is één van de scenario's die wij onderzoeken en waar wij ook sterk rekening mee houden’’, dat vertelt politiewoordvoerder Anne Coenen in het opsporingsprogramma Onder de Loep van RTV Oost.