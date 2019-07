Uitgescheurd en onder de pluis: Zwolse sekspoppen binnen een half jaar vervangen

Zwolle gaat Zwarte Piet langzaam vervangen door roetveeg­piet

11 juli Zwolle stapt vanaf dit jaar langzaam af van Zwarte Piet. Tijdens de komende Sinterklaasintocht in deze stad zal de Goedheiligman zich laten vergezellen door een ‘significant aantal roetveegpieten’. Dat is de uitkomst van een overleg dat College van B&W had met Stichting Evenementen Zwolle (SEZ) en demonstranten.