Uitkijken voor gladheid in Overijssel, Flevoland en Gelderland

Hoe Paceshif­ters eerst wel, toen niet en nu misschien alsnog in Ziggo Dome belanden: ‘Wij kunnen alleen maar hopen’

Paceshifters uit Zwolle zou in december in dromenland leven. Ze mochten het voorprogramma verzorgen van Kensington in Ziggo Dome. Maar vlak voor het optreden: coronamaatregelen. Morgen is er een dikke pleister op de wonden. Dan rocken ze op het prestigieuze Eurosonic. ,,En hopelijk komt Ziggo Dome straks alsnog.’’

20 januari